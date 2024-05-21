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Власти Херсона призвали инвестировать в регион, несмотря на зону СВО

Замгубернатора Херсонщины призвал инвестировать в регион, несмотря на зону СВО

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Depositphotos

Херсонская область приветствует приход нового бизнеса в регион, заявил в интервью Херсонскому агентству новостей заместитель губернатора региона Владимир Боделан.

«К сожалению, мы сейчас все еще находимся в зоне СВО, но мы открыты для сотрудничества. Мы сейчас настолько доступны, что даже многим нашим коллегам из других регионов это, наверное, не совсем понятно», — сказал представитель правительства.

Среди преимуществ Херсона Боделан выделил выгодное географическое положение, что позволяет собирать богатый урожай. Кроме того, замгубернатора напомнил, что в регионе действует свободная экономическая зона.

На прошлой неделе глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что Россия в 2024 году может установить рекорд по экспорту зерновой продукции. Между тем участники рынка опасаются последствий непредсказуемой погоды в регионах. Неожиданные майские заморозки нанесли серьезный урон пшенице и другим культурам.

Ранее аналитики оценили степень влияния аномальной погоды в РФ на мировой рынок зерна.

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