На улицах Киева резко уменьшилось число автомобилей и прохожих после вступления в силу нового закона о мобилизации. Об этом украинская журналистка Анна Ковальчук написала на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Город настолько пустой, что если бы сравнение чего-либо с мартом 2022-го не было таким кощунственным, то я бы провела параллель», — подчеркнула она.

По словам Ковальчук, часть военнообязанных мужчин «ушли в тень». Мужчины призывного возраста снимают квартиры рядом с работой, чтобы не ездить по улицам или «напрямую поговорили с военкомом».

Журналистка обратила внимание, что министерство обороны Украины даже перестало регистрировать входящие письма с заявкой на бронирование.

Накануне на Украине пожаловались на резкое падение уровня донатов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.