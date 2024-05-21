Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинская журналистка рассказала об опустевшем на фоне мобилизации Киеве

Украинская журналистка Ковальчук поразилась безлюдным улицам Киева

close
100%
Shutterstock/Bogdan Pigulyak

На улицах Киева резко уменьшилось число автомобилей и прохожих после вступления в силу нового закона о мобилизации. Об этом украинская журналистка Анна Ковальчук написала на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Город настолько пустой, что если бы сравнение чего-либо с мартом 2022-го не было таким кощунственным, то я бы провела параллель», — подчеркнула она.

По словам Ковальчук, часть военнообязанных мужчин «ушли в тень». Мужчины призывного возраста снимают квартиры рядом с работой, чтобы не ездить по улицам или «напрямую поговорили с военкомом».

Журналистка обратила внимание, что министерство обороны Украины даже перестало регистрировать входящие письма с заявкой на бронирование.

Накануне на Украине пожаловались на резкое падение уровня донатов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами