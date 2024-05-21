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В ВСУ растет страх сдачи Харькова ради мира с Россией

The Economist: в ВСУ опасаются сдачи политиками Харькова ради мира с Россией

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Антон Вергун/РИА Новости

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) опасаются, что политики в Киеве и Вашингтоне могут сдать Харьков ради подписания мирного договора с Россией. Об этом пишет The Economist.

Как следует из текста, многие солдаты, находящиеся в Харькове, недовольны успехами ВС РФ на данном направлении. Ряд из них полагают, что продвижение российской армии в регионе стало результатом некомпетентности или предательства со стороны властей в Киеве.

«Также распространяются теории заговора о том, что политики в Киеве или Вашингтоне могут передать Харьков в преддверии ужасного мирного соглашения», — пишет The Economist.

До этого отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что ситуация на Украине выходит из-под контроля властей, к чему привели неудачные шаги президента страны Владимира Зеленского и его окружения.

18 мая Кривонос заявлял, что украинские чиновники, которые рапортовали о крепкой обороне в Харьковской области, подставили президента Владимира Зеленского. По его словам, главу украинского государства «просто выставили на посмешище».

Ранее стало известно об агрессивном поведении Зеленского в адрес генералов ВСУ.

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