Редкие птицы изменили пути миграции из-за конфликта на Украине

Исследователи из Университета Восточной Англии, Британского фонда орнитологии и Эстонского университета естественных наук обнаружили, что большие подорлики — редкие хищные птицы, миграционный маршрут которых проходит через территорию Украины, изменили траекторию полетов из-за боевых действий. Результаты опубликованы в журнале Current Biology (CurrentBio).

Большие подорлики — это редкие хищные птицы, которым угрожает исчезновение. Они относятся к семейству ястребиных и занесены в Красную книгу. В ходе исследования были изучены пути миграции 19 птиц, направлявшихся из зимовок в Греции и Восточной Африке в Белоруссию в 2022 году. Полученные данные о передвижениях были сравнены с таковыми о маршрутах, которым птицы следовали в период с 2018 по 2021 год. Отмечается, что за птицами следили с помощью GPS-детекторов.

Ученые пришли к заключению, что птицы облетают Украинские регионы, где происходят военные столкновения. При этом после начала военных действий в ходе миграции большие подорлики пролетали в среднем дополнительные 85 километров, а их путь к привычным местам гнездования длился на 55 часов дольше. Также было замечено, что птицы стали делать меньше остановок на пути. По словам исследователей, такой усложненный маршрут может негативно сказаться на популяции больших подорликов.

Ранее ученые выяснили, что мозг птиц способен восстанавливаться после инсульта.