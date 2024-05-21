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Пассажирский поезд протаранил внедорожник в Челябинской области

В Челябинской области поезд раздавил машину, стоявшую на путях

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Уральская транспортная прокуратура

В Челябинской области устанавливаются обстоятельства столкновения поезда и «Нивы» на перегоне Чурилово — Потанино. Об этом сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Пассажирский поезд, следовавший сообщением АнапаСеверобайкальск, столкнулся с легковым автомобилем «Нива». Машинист применил экстренное торможение, но не смог остановиться, в машине не было водителя и пассажиров.

Выяснилось, что молодая пара припарковала автомобиль на путях и пошла прогуляться в поле. Пострадавших нет.

До этого сообщалось, что на станции Амазар Забайкальской железной дороги поезд снес автомобиль, который выехал на пути. Водитель автомобиля не рассчитал расстояние и решил преодолеть переезд, несмотря на быстро приближающийся поезд. В салоне находились два человека, она успели покинуть машину за несколько мгновений до столкновения. Машинист применил экстренное торможение, однако поезд остановиться не успел. Обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

Ранее поезд едва не сбил автомобиль в Нижегородской области.

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