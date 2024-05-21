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К главному борцу с коррупцией в Свердловской области пришли с обысками

У свердловского борца с экономическими преступлениями Дьякова проводят обыски

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МВД РФ по Свердловской области

Силовики пришли с обысками к начальнику Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД Свердловской области Андрею Дьякову. Об этом сообщил Telegram-канал 66.ru.

Пока неизвестно, где Дьяков находится. Источник корреспондентов в силовых кругах утверждает, что Дьякова не задерживали.

Другой собеседник издания уточнил, что интерес силовиков к полицейскому может быть связан с прошедшими в марте обысками в «Клевер Парке» и последующим задержанием бывшей супруги сына экс-главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии. Ее обвиняют в особо крупном мошенничестве.

До этого следователи провели обыск в квартире у бывшего помощника экс-депутата Государственной думы Валерия РашкинаНиколая Степанова в рамках расследования уголовного дела Ильи Пономарева (признан в РФ иностранным агентом).

Также правоохранители задержали заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина в ходе его пребывания в Москве.

Ранее экс-сотрудника миграционного управления полиции Москвы задержали за получение крупной взятки.

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