К главному борцу с коррупцией в Свердловской области пришли с обысками

Силовики пришли с обысками к начальнику Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД Свердловской области Андрею Дьякову. Об этом сообщил Telegram-канал 66.ru.

Пока неизвестно, где Дьяков находится. Источник корреспондентов в силовых кругах утверждает, что Дьякова не задерживали.

Другой собеседник издания уточнил, что интерес силовиков к полицейскому может быть связан с прошедшими в марте обысками в «Клевер Парке» и последующим задержанием бывшей супруги сына экс-главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого Анастасии. Ее обвиняют в особо крупном мошенничестве.

До этого следователи провели обыск в квартире у бывшего помощника экс-депутата Государственной думы Валерия Рашкина — Николая Степанова в рамках расследования уголовного дела Ильи Пономарева (признан в РФ иностранным агентом).

Также правоохранители задержали заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина в ходе его пребывания в Москве.

Ранее экс-сотрудника миграционного управления полиции Москвы задержали за получение крупной взятки.