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В Железногорске в Театре оперетты произошел пожар

МЧС: в Железногорске загорелся Театр оперетты

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ЧПЖ | ЧП Железногорск/VK

Утром 21 мая на базе Театра оперетты в Железногорске произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

По данным ведомства, в тушении участвовали семь единиц спецтехники и 23 человека личного состава. Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Причины возгорания установят дознаватели Госпожнадзора и эксперты испытательной пожарной лаборатории, заключили в ведомстве.

По данным Telegram-канала Kras Mash, огонь уничтожил мастерскую, где изготавливали декорации для постановок.

В этот же день в торговом комплексе «Миллион мелочей» на улице Пришвина в московском районе Бибирево произошел пожар.

До этого пожар произошел в ресторане и банкетном зале «Ашкым» на Краснодарской улице в Москве. Вечером 19 мая возгорание произошло в здании управы района Соколиная Гора. На пике в тушении возгорания участвовали 107 специалистов МЧС и 33 единицы специальной техники. По данным ТАСС, причиной пожара на площади 1,2 тыс. метров стало короткое замыкание».

Ранее россиянка подожгла квартиру, из которой ее выселили из-за долгов.

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