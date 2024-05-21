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Невестка Орбакайте пришла на концерт Меладзе в Лос-Анджелесе

В Лос-Анджелесе на концерте Меладзе заметили невестку Орбакайте Краснову

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alenaakrasnova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Невестка певицы Кристины Орбакайте Алена Краснова побывала на концерте Валерия Меладзе в Лос-Анджелесе. На это обратило внимание издание The Voice.

Краснова вместе с мужем Никитой Пресняковым и друзьями в социальных сетях показала, что танцевала и подпевала практически каждой песне. Кроме того, она назвала свою любимую песню у музыканта — ею оказался трек «Я не могу без тебя».

Накануне Пресняков объявил в соцсетях о гастролях с новым коллективом. Музыкант отметил, что на пробный концерт не смогли попасть все желающие.

«Не стою на месте и без конца переключаюсь с квеста на квест, с одной сферы на другую! Рад поделиться, что у нас собрался невероятный новый коллектив, где мы совместили танцевальную музыку и рок-музыку, дали первый пробный концерт в Лос-Анджелесе и не ожидали, что будет настолько битком. Около 100 человек не смогли попасть из-за того, что заведение не было рассчитано на такое количество людей. Мы так зарядились, что теперь начинаем наш первый тур в США! И первая точка будет в Сан-Франциско», — рассказал артист.

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