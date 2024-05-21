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НХЛ снова запретила привозить Кубок Стэнли в Россию

НХЛ третий год подряд вынесла запрет привозить Кубок Стэнли в Россию

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В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) продлили запрет на вывоз Кубка Стэнли по окончании сезона на территорию России. Об этом сообщает ТАСС.

По словам заместителя комиссара лиги Билла Дейли, лига изначально не планировала снимать данное ограничение.

«В наши нынешние намерения это никак не входило, нет», — заявил Дейли.

Кубок Стэнли вручается команде-победительнице розыгрыша плей-офф НХЛ. Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вегас Голден Найтс», который завершил выступление в плей-офф 2024 года в первом раунде, уступив в серии до четырех побед «Далласу».

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

Ранее определились полуфинальные пары Кубка Стэнли — 2024.

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