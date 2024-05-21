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В правительстве РФ рассказали, на что должны идти сборы в ЖКХ

Хуснуллин: сборы в ЖКХ должны идти на модернизацию сетей, а не на иномарки

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин рассказал РИА Новости, что ресурсоснабжающие организации в системе ЖКХ в первую очередь должны направлять собранные средства на модернизацию сетей в рамках инвестиционных программ, а не на высокие зарплаты и покупку дорогих автомобилей.

Хуснуллин добавил, что правительство будет тщательно следить за соблюдением инвестиционных программ в области коммунального хозяйства. Он подчеркнул, что в тарифе ресурсоснабжающих организаций заложена инвестиционная надбавка.

«Анализ показал, что она (добавка. — «Газета.Ru») выполняется в год не более чем на 60% в среднем по стране. Надо эти деньги «окрашивать» и контролировать, чтобы они шли именно на обновление инфраструктуры, а не проедались: чтобы машины дорогие не покупали, зарплаты излишне высокие не платили. Ведь и такие негативные примеры, к сожалению, есть, когда сети не обновлены, а у директора новая машина иномарка», — поделился вице-премьер.

До этого экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода говорил, что законопроект о максимально допустимой доле расходов россиян на ЖКХ могут принять уже до конца текущего года.

Ранее стало известно, в каких регионах РФ платят самую высокую зарплату.

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