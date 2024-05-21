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Во Владивостоке жители более десяти улиц остались без электричества

ВПЭС: часть Владивостока осталась без света из-за аварии на электросетях

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Татьяна Меель/РИА Новости

Владивосток частично остался без электроэнергии из-за аварии на электросетях, электричество обещают вернуть к вечеру 21 мая. Об этом сообщили представители ВПЭС в социальных сетях.

Уточняется, что специалисты уже занимаются устранением аварии.

«В результате аварийного отключения без электроэнергии часть жилых домов и социально-значимых объектов Владивостока», — говорится в публикации.

Отмечается, что без электричества оказались более десятка улиц. Свет обещают вернуть ближе к вечеру — к 17:35.

20 мая город Мелитополь, временно являющийся административным центром Запорожской области, оставался полностью без света.

18 мая глава Новороссийска Андрей Кравченко заявлял, что в результате возгорания на подстанции «Кирилловская» произошло отключение энергоснабжения.

Ранее власти Белгородской области рассказали об ущербе после обстрела ВСУ.

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