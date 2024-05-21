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В США заявили, что ВПК Украины пострадает из-за проблем с электроэнергией

NYT: уничтожение энергетической инфраструктуры Украины нанесет ущерб ее ВПК

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Reuters

Украинские официальные лица заявили, что в стране снова возникла огромная проблема с обеспечением подачи электроэнергии из-за усилившихся ударов по электростанциям. На Украине опасаются, что ситуация с электроэнергией также может сказаться и на оборонной промышленности, пишет газета The New York Times.

«Усиливающиеся атаки со стороны России вызывают опасения, что отключение электроэнергии не только повлияет на потребителей, но и нанесет ущерб оборонной промышленности Украины, когда она будет больше всего необходима», — говорится в статье.

Это замедляет производство и оно становится дороже, сказал изданию Александр Дмитриев, который координирует усилия по снабжению военных вооружением и другой техникой. По его мнению, гражданским легче выжить без электричества, но для военного производства его наличие «критически важно» во время конфликта.

Накануне украинская энергетическая компания «Укрэнерго» объявила, что на всей территории Украины 21 мая будут установлены ограничения в потреблении электроэнергии. Почасовые ограничения будут введены с полуночи и продлятся весь день. Они коснутся и промышленных, и бытовых потребителей.

Ранее в Раде рассказали о количестве уничтоженных на Украине тепловых электростанций.

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