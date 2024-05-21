В России наметился спад параллельного импорта легковых автомобилей

Параллельный импорт легковых и легких коммерческих автомобилей в РФ идет на спад. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное исследование экспертов банка «Открытие» и компании «Автомаркетолог».

«В апреле текущего года на российском авторынке было зарегистрировано 147 008 новых ТС (легковых авто и легких коммерческих автомобилей), из которых 11% пришлось на машины, ввезенные по параллельному импорту. За последние несколько месяцев их доля сократилась, составив 16% в феврале, 15% в марте и уже 11% в апреле», — отмечается в исследовании.

При этом в апреле относительно марта общее количество регистраций автомобилей, ввезенных в страну по альтернативному каналу, уменьшилось на треть.

До этого стало известно, что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России, ввезенных в страну по официальным каналам, составили 126,4 тыс. штук. С учетом альтернативных каналов ввоза в России за месяц было продано 142,9 тыс. машин.

В Минпромторге заявили, что российский авторынок начнет восстанавливаться, и в 2024 году уровень продаж может достигнуть 1,3 млн единиц. В ведомстве отметили, что в 2026 году объем продаж будет соответствовать среднегодовому объему продаж в 2015–2021 годах. Начиная с 2027 года рынок будет постепенно расти на 1% в год. Таким образом, к 2030 году авторынок РФ выйдет на уровень 1,8 млн автомобилей в год, а к 2035 году объем продаж составит 1,9 млн автомобилей в год.

Ранее в Совфеде предложили ежегодно повышать стоимость импортных автомобилей.