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В Венгрии считают, что стратегия Европы и США по Украине провалилась

Глава МИД Венгрии считает провальной стратегию Европы и США по Украине

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Global Look Press

Стратегия Европы и США по Украине провалилась. Такое мнение высказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает ТАСС.

Он считает, что цель ослабить РФ санкциями не осуществилась, при этом от введенных ограничений пострадали европейские страны.

«Стратегия, которая разработана Европой и США как ответ и реакция на войну, полностью провалилась», — сказал министр во время выступления в одном из ведущих японских аналитических центров — Фонде мира Сасакавы.

По словам Сийярто, такая точка зрения «идет вразрез с либеральным мейнстримом в Европе», при этом соответствует мнению «глобального большинства».

Глава венгерского МИД также выразил мнение, что украинский конфликт не решить на поле боя.

До этого бывший швейцарский разведчик Жак Бо заявил, что глава Пентагона Ллойд Остин не сумел сформулировать и объяснить, что будет считаться победой Украины.

Ранее Венгрия выступила против санкций ЕС в отношении российского газа.

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