Певец и юморист Александр Ревва назвал секрет счастливых семейных отношений. О гармонии в семье он поговорил с NEWS.ru на 14-й ежегодной звездной премии «Прорыв года 2024».

Прежде всего, сказал Ревва, важны взаимное уважение и возможность почаще проводить время вдвоем без детей.

«Потому что люди забывают быть вместе. Нужно просто брать и выезжать вдвоем от детей куда-то подальше, на три-четыре дня», — говорит артист.

Ревва призвал семейные пары поддерживать друг друга как словом, так и действием и подчеркнул, что женщинам важно слышать от мужчин комплименты.

Накануне певица Валерия заявила во время празднования 20-летия телевизионной карьеры Ольги Бузовой, что многие мужчины боятся сильных женщин.

По словам Валерии, мужчины опасаются некой конкуренции между ними и самодостаточными, успешными дамами.

Ранее Скарлетт Йоханссон обвинила ChatGPT в воровстве ее голоса.