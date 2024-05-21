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МАК завершил расследование крушения вертолета Ми-8 на Алтае

РБК: МАК назвал причиной падения Ми-8 недостаточную осмотрительность пилота

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МЧС России

Причиной крушения вертолета Ми-8 авиакомпании «АлтайАвиа» с 13 туристами на борту стала недостаточная осмотрительность командира при выполнении посадки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на заключение Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

МАК завершил расследование крушения вертолета в июле 2023 года в районе села Тюнгур на Алтае. Вертолет перевозил экскурсионную группу и при посадке столкнулся с опорой ЛЭП.

Комиссия подтвердила, что причиной авиакатастрофы стало столкновение вертолета с железобетонной опорой ЛЭП. Способствующими факторами комиссия назвала выбор места посадки без учета безопасного расстояния до препятствий, неучет влияния попутного порывистого ветра.

В тексте окончательного отчета по расследованию катастрофы также говорится о необоснованном выполнении разворота перед приземлением вертолета, недостаточной осмотрительности командира вертолета при выполнении посадки и о превышении ограничений максимальной скорости попутного ветра при висении и развороте.

В сентябре 2023 года Росавиация ограничила до 4 декабря 2023 года срок действия сертификата эксплуатанта у «АлтайАвиа», в мае ограничения с компании были сняты.

Ранее в Карелии обнаружили место крушения вертолета Ми-8.

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