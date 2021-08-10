В Берлине учителя, расчленившего механика, заподозрили в каннибализме

41-летний немец, известный как Стефан Р., обвиненный в убийстве и расчленении тела, предстал перед судом в Берлине, сообщает The Guardian.

По информации следствия, двое мужчин познакомились на сайте знакомств в сентябре 2020, и встретились уже через несколько часов после знакомства. Вскоре обвиняемый убил жертву, расчленил тело и разбросал останки по разным частям города. Через несколько дней часть останков была обнаружена в лесу в северной части Берлина. Полицейских удивило то, что части тела были полностью отделены от костей, из-за чего прокуратура на данный момент подозревает Стефана Р. в каннибализме.

Полиция сообщает, что у них нет оснований полагать, что 43-летний механик, убитый обвиняемым, подозревал о том, что его могут убить. Полные имена обоих мужчин не раскрываются из соображений безопасности.

Ранее «Газета.Ru» писала о нашумевшем деле Армина Майвеса — каннибала, получившего пожизненный срок за убийство, познакомившегося со своей жертвой на специализированном сайте для любителей каннибализма. История была примечательна тем, что преступление произошло с добровольного согласия жертвы.