Пришедшей пьяной на работу учительницу отстранили от профессии на 5 лет

В Англии учительницу на 5 лет отстранили от профессии за пьяный вид на работе

Учительница из Англии отстранена от профессии сроком на пять лет после дисциплинарного разбирательства, установившего, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения во время работы, пишет Daily Mail.

Эмма Тейлор-Эрвин занимала должность учителя географии и истории в частной школе. The Mount School. Первые опасения по поводу ее злоупотребления алкоголем возникли в апреле 2018 года, когда двое сотрудников сообщили, что от нее пахло алкоголем во время учебного дня, а в ее сумке обнаружили открытую бутылку.

В июне 2019 года также проверялась информация о возможном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Тогда обвинение было зафиксировано как неподтвержденное, однако позднее Тейлор-Эрвин признала соответствующее правонарушение.

Спустя несколько лет коллега вновь сообщил о выраженном запахе алкоголя от преподавательницы. Комиссия пришла к выводу, что в тот момент она находилась под воздействием спиртного и была непригодна к исполнению обязанностей.

Дисциплинарная комиссия охарактеризовала ее поведение как серьезное и продолжительное нарушение профессиональных стандартов, отметив риски для безопасности и возможную повторяемость подобных случаев. Сама Тейлор-Эрвин признала обвинения и согласилась, что ее действия могли подорвать доверие к профессии.

Согласно решению суда, ей запрещено преподавать как минимум пять лет. Она вправе обжаловать это решение в Высоком суде в течение 28 дней.

Ранее в СШАК учительницу арестовали за демонстрацию груди ученику по видеосвязи.