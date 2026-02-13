Размер шрифта
С Дзюбы снимут депутатские полномочия

В Госдуму внесли проект постановления о прекращении полномочий депутата Дзюбы
В Государственную думу внесли проект постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Виктора Дзюбы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Дзюба был избран по Тульскому одномандатному избирательному округу № 183 (Тульская область). Парламентария лишат полномочий на основании его письменного заявления о сложении полномочий.

Этот вопрос планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 17 февраля.

В декабре 2025 года Государственная дума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского.

В конце октября в Госдуму поступило представление генпрокурора России Александра Гуцана о согласии на снятие неприкосновенности с Вороновского. 11 ноября депутаты поддержали соответствующее постановление, разрешив как лишение его неприкосновенности, так и возбуждение уголовного дела. Вороновскому инкриминируется получение взятки в особо крупном размере.

Ранее уволенного депутата-прогульщика Госдумы объявили в федеральный розыск.
 
