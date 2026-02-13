Размер шрифта
Культура

Названа самая пересматриваемая россиянами мелодрама

Среди часто пересматриваемых россиянами мелодрам оказались «Москва слезам не верит» и «Лед 2»
«Мосфильм. Золотая коллекция»

Онлайн-кинотеатр «КИОН» совместно с сервисом для заботы о ментальном здоровье Zigmund.online ко Дню всех влюбленных выяснили, как за последний год изменился интерес к романтическим историям и какой контент зрители предпочитают пересматривать. Этими данными платформа поделилась с «Газетой.Ru».

За последний год, показало исследование, мелодрамы в России стали смотреть на 78% больше, драмы — на 32% больше, романтические комедии — на 14% больше. При этом рост просмотров мелодрам более чем в пять раз опережает динамику романтических комедий, что является ключевым культурным сдвигом исследования.

«Рост мелодрам может говорить еще и про одиночество — в том числе внутри отношений. Пары могут жить вместе годами, но не всегда умеют говорить о сложных чувствах напрямую. И тогда фильм становится безопасным посредником. Через героев можно прожить конфликт, увидеть модель поведения, а потом — если хватит смелости — обсудить это друг с другом. Совместный просмотр кино помогает восстановить контакт. Потому что отношения — это живой процесс, здесь есть свои кризисы. Они не могут оставаться такими же, как в начале. И мелодрамы как раз честно показывают эту динамику — без иллюзии, что всё само как-то сложится», — комментирует результаты психолог и коуч, руководитель отдела психологической экспертизы сервиса для заботы о ментальном здоровье Zigmund.online Светлана Шаталина

Чаще всего зрители досматривали романтическую комедию «Пара на пару» с Дмитрием Чеботаревым и Ириной Горбачевой, а среди мелодрам — «Совсем ошалели», «Двое в одной жизни, не считая собаки», «Кеша должен умереть» и «Ворон».

Пересматривают россияне прежде всего культовую мелодраму Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», а также «Лед 2», «Любовь и голуби», «Осень в Нью-Йорке» и «Рецепт любви».

Психолог объяснила, что предсказуемый сюжет создает ощущение стабильности и снижает тревожность, особенно в периоды неопределенности.

«Когда люди пересматривают знакомые истории, это часто про потребность в устойчивости. Предсказуемый сюжет снижает тревогу — ты знаешь, что будет дальше, и это создаёт ощущение контроля. При этом важно отметить: фильмы стали смелее. Они показывают разные сценарии отношений, не только «правильные». И для меня как для психолога это признак взросления аудитории. Люди готовы смотреть на сложность, признавать оттенки, а не делить всё на «хорошо» и «плохо». Это говорит о росте эмоциональной зрелости — и отдельных людей, и культуры отношений в целом», — говорит Светлана Шаталина.

Ранее фильм «Сводишь с ума» занял лидирующую позицию в топе самых просматриваемых романтических картин у россиянок.
 
