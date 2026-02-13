Размер шрифта
Обвинение запросило 9,5 года для экс-главы Корпорации развития Курской области

Экс-главу курской Корпорации развития Лукин могут осудить на 9,5 года колонии
АО «Корпорация развития Курской области»

Гособвинитель запросила для экс-гендиректора Корпорации развития Курской области Владимира Лукина девять с половиной лет лишения свободы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Прошу суд признать Лукина Владимира Валерьевича виновным... И назначить ему наказание в виде девяти лет и 6 месяцев лишения свободы...», — сказала прокурор.

Обвиняемому также просят назначить штраф в 10 млн рублей.

4 февраля сообщалось, что обвиняемый в хищениях при строительстве фортификационных сооружений Лукин на допросе в суде не признал вину.

Как предполагает следствие, в июле 2023 года Лукин вместе с заместителями Игорем Грабиным и Дмитрием Спиридоновым заключили договоры подряда с ООО «КТК сервис» на возведение взводных опорных пунктов на территории Курской области. На самом деле вместо реальной хозяйственной деятельности общество создавало видимость выполняемых работ. В итоге, по мнению следствия, данная организованная группа похитила свыше 152 млн рублей.

Ранее сообщалось, что обвиняемый в хищениях экс-депутат Курской облдумы хочет отправиться на СВО.
 
