Армия

В минобороны Украины прокомментировали роспуск иностранного легиона

В Киеве после роспуска иностранного легиона заявили, что его никогда не было
Jeppe Gustafsson/Shutterstock/FOTODOM

Минобороны Украины на фоне резонанса, который вызвала информация о расформировании интернационального легиона Вооруженных сил Украины (ВСУ), выступило в Telegram-канале с утверждением, что такого подразделения никогда не было.

В министерстве заявили, что интернациональный легион невозможно распустить, поскольку это общее название для сети «добровольческих формирований», действующих в разных структурах армии Украины

В Минобороны также уточнили, что иностранцы служат в различных структурах, в том числе в составе Международного легиона военной разведки, в Силах спецопераций ВСУ и в бригадах Нацгвардии.

Отмечается, что переформатирование ждет только пехотные батальоны сухопутных войск ВСУ и сил терробороны, якобы потому что они изначально создавались для быстрого приема наемников из других стран.

В январе стало известно о расформировании Интернационального легиона ВСУ, созданного для привлечения наемников, и о переводе личного состава в штурмовые подразделения. СМИ писали, что военные из первого и третьего батальонов перешли в состав 475-го штурмового полка ВСУ, а наемников из 2-второго и 4-четвертого батальонов перевели в 475-й полк штурмовиков и в 157-е подразделение.

Ранее российские бойцы обнаружили грузинских наемников на Константиновском направлении.
 
