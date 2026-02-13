Размер шрифта
Россияне застряли в многочасовых пробках на границе с Грузией

SHOT: из-за снегопада граждане РФ застряли на границе с Грузией
Telegram-канал SHOT

Из-за сильного снегопада граждане России застряли на грузинской границе, пишет Life.ru со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал уточняет, что сейчас движения грузовиков через границу нет до улучшения погодных условий. С утра в районе пунктов пропуска «Верхний Ларс» и «Нижний Зарамаг» метель.

Водители рассказали, что им пришлось провести в пробке перед паспортным контролем примерно два-три часа. По их словам, движение затруднено с российской стороны границы.

Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ в Telegram-канале подтвердила, что движение большегрузного транспорта через указанные пункты пропуска приостановлено из-за невозможности обеспечить безопасный проезд грузовиков. Ограничения будут сняты после нормализации погоды.

В конце января из-за сильнейших снегопадов на японском острове Хоккайдо около 2 тыс. пассажиров вынуждены были ночевать в международном аэропорту Син-Титосе города Саппоро. Люди спали в аэропорту прямо на полу, на предоставленных администрацией воздушной гавани матрасах и спальных мешках.

Ранее тысячи россиян застряли на Кубе.
 
