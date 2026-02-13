Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Лукашенко пообещал «драть шкуру» с ответственных за подготовку военных

Лукашенко оценил стрельбы в рамках проверки ВС Белоруссии словами «так себе»
Yekaterina Shtukina/AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после посещения учебных стрельб пообещал «драть шкуру» с командиров, ответственных за подготовку бойцов. Его слова приводит агентство БелТА.

13 февраля Лукашенко приехал на 227-й полигон Северо-западного оперативного командования в рамках масштабной проверки боеготовности вооруженных сил (ВС) Белоруссии. Президент республики пообещал министру обороны Виктору Хренину усложнить его жизнь и посоветовал не расслабляться.

«Пускай работают дальше. Мы посмотрим, как твою жизнь усложнить. Мы тебе усложнять будем сейчас жизнь. Так что не расслабляйся. Ну а с комбатов, конечно, шкуру будем по-мужски драть», — сказал Лукашенко, обращаясь к министру обороны Хренину.

Лукашенко подчеркнул, что от увиденного у него «радости немного».

В конце декабря прошлого года Лукашенко заслушал доклад о состоянии ВС Белоруссии. Главе республики доложили о промежуточных итогах проверки, о том, как личный состав войск справляется с поставленными задачами, а также как организованы обеспечение и хранение материальных средств.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!