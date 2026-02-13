Лукашенко пообещал «драть шкуру» с ответственных за подготовку военных

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после посещения учебных стрельб пообещал «драть шкуру» с командиров, ответственных за подготовку бойцов. Его слова приводит агентство БелТА.

13 февраля Лукашенко приехал на 227-й полигон Северо-западного оперативного командования в рамках масштабной проверки боеготовности вооруженных сил (ВС) Белоруссии. Президент республики пообещал министру обороны Виктору Хренину усложнить его жизнь и посоветовал не расслабляться.

«Пускай работают дальше. Мы посмотрим, как твою жизнь усложнить. Мы тебе усложнять будем сейчас жизнь. Так что не расслабляйся. Ну а с комбатов, конечно, шкуру будем по-мужски драть», — сказал Лукашенко, обращаясь к министру обороны Хренину.

Лукашенко подчеркнул, что от увиденного у него «радости немного».

В конце декабря прошлого года Лукашенко заслушал доклад о состоянии ВС Белоруссии. Главе республики доложили о промежуточных итогах проверки, о том, как личный состав войск справляется с поставленными задачами, а также как организованы обеспечение и хранение материальных средств.