«Потеряла сон и покой»: мэр Сердобска уволилась из-за скандала с жилищными сертификатами для приезжих

Мэр Сердобска Марина Ермакова ушла в отставку из-за скандала с жилищными сертификатами. 10 февраля она опубликовала фото с церемонии вручения, на котором была запечатлена вместе с двумя женщинами в платках и мусульманской одежде. Снимок вызвал сильную реакцию в сети — пользователи остались недовольны тем, что «русские живут в ипотеках», а «иностранцы» получают жилищные сертификаты. На ситуацию отреагировали в СК РФ, Бастрыкин поручил проверить законность выдачи сертификатов.

Мэр Сердобска Пензенской области Марина Ермакова ушла в отставку после скандала, связанного с выдачей жилищных сертификатов. Об этом чиновница сообщила на своей странице во «ВКонтакте».

Ермакова рассказала, что публикация о выдаче жилищных сертификатов носила исключительно рабочий характер. Однако мэр не ожидала, что столкнется с такой реакцией.

«Я приняла решение оставить пост главы города. Решение далось непросто, однако в текущих условиях продолжать работу считаю невозможным», — написала чиновница.

Она отметила, что столкнулась с настоящей травлей.

«Я потеряла сон и покой. Мне страшно как человеку, который столкнулся с травлей, масштабы которой невозможно представить. И молчать, когда тебя унижают и уничтожают, — значит соглашаться», — написала она и добавила, что намерена защищать себя от клеветы с помощью прокуратуры, следственных органов и суда. Экс-мэр также закрыла все свои профили в соцсетях.

Что произошло?

Скандал начался после того, как 10 февраля Ермакова в своих соцсетях показала фото с церемонии выдачи жилищных сертификатов. На нем рядом с мэром стояли две женщины в мусульманских платьях и платках, а также трое детей. Чиновница рассказала, что еще две семьи смогут в рамках федерального проекта получить социальную выплату на приобретение или строительство жилья.

Ее публикация вызвала бурную негативную реакцию. По данным «Осторожно, новости», снимок, который опубликовала Ермакова, попал в правые Telegram-каналы, после чего ее страницу завалили комментариями. Пользователи были недовольны тем, что семьи, получившие сертификат, являются выходцами из другой страны.

«Что за чудеса творятся в России, а особенно в Пензенской области, русские живут на ипотеках... А иностранцам на, и красная дорожка...» — гласил один из комментариев.

Утверждалось также, что на фото — две жены одного мужчины, который является выходцем из Таджикистана. Одна из них якобы является его соотечественницей, а другая — уроженкой Киргизии. Все они получили гражданство России и находятся в стране законно.

Несмотря на то, что Ермакова ограничила возможность комментировать публикацию, недовольных пользователей это не остановило. Они начали дарить ей подарки в виде фекалий, сопровождая их возмущенными подписями.

На ситуацию отреагировали в Следственном комитете (СК) РФ. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил проверить законность выдачи сертификатов.

«Несмотря на то, что местные жители, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, длительное время ожидают своей очереди, принято решение в пользу семей с миграционной историей. Граждане усматривают коррупционную составляющую», — говорилось в публикации.

В 2025 году аналогичный скандал произошел в подмосковных Мытищах. СК РФ возбудил уголовное дело о халатности и покушении на мошенничество против экс-замглавы администрации города из-за получения уроженкой Центральной Азии жилищного сертификата на сумму более 24 млн рублей. Следствие посчитало, что должностные лица фактически не проверили соблюдение требований для получения сертификата, в частности не дали оценку достоверности сведений о доходах признанных малоимущими членов семьи, которые занизили доходы в несколько раз.

Уголовное дело также возбудили и на получательницу сертификата Тахмину Самадову — женщину обвинили в мошенничестве. По данным СК, она предоставила ложные сведения о доходах своего мужа, занизив их в несколько раз, и подложную выписку из домовой книги. В документе было указано, что по месту ее жительства проживают 13 человек, в то время как они находятся в Таджикистане.