Компании Домодедово перешли в собственность структуры Шереметьево

Операционные компании аэропорта Домодедово перешли в собственность ООО Перспектива — дочерней структуры аэропорта Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Так, соответствующие изменения были внесены в 22 компании, в том числе в ООО «Домодедово кэтеринг», ООО «Домодедово карго», ООО «Домодедово эрфилд» и ООО «ДМЕ холдинг».

9 февраля сообщалось, что «Перспектива» подписала договор о приобретении Домодедово. Генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко отметил, что после покупки аэропорта предстоит трудная работа по разным направлениям деятельности, поскольку Домодедово — это разрозненный актив из 25 компаний с убытками около 10 млрд рублей в год и долговой нагрузкой 75 млрд рублей.

Стоимость сделки — более 66,1 млрд рублей — была определена по результатам прошедшего на площадке «РТС-тендер» 29 января.

Ранее в аэропорту Домодедово началась оптимизация штата.