Коростелев попал в топ-15 в гонке на 10 км свободным стилем на Олимпиаде

Коростелев занял 15-е место в гонке на 10 км с раздельным стартом на Олимпиаде

Российский лыжник Савелий Коростелев занял 15-е место в гонке на 10 км с раздельным стартом свободным стилем на Олимпийских играх в Италии.

Спортсмен преодолел дистанцию за 21 минуту 42,3 секунды.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо с результатом 20 минут 36,2 секунды. Для него это золото стало третьим на текущих Играх и восьмым в олимпийской карьере. Второе место занял француз Матис Делож, уступивший лидеру 4,9 секунды. Замкнул тройку призеров норвежец Эйнар Хедегарт, отставший от победителя на 14,0 секунды.

Для 22-летнего Коростелева эта Олимпиада дебютная. Ранее он показал четвертое время в скиатлоне, остановившись в шаге от бронзы, а в спринте не смог пробиться в финальную часть, заняв 35-е место в квалификации.

Следующий старт для мужчин-лыжников состоится 21 февраля — масс-старт классическим стилем на 50 километров. Олимпийские игры в Милане и Кортина-д'Ампеццо продлятся до 22 февраля. Всего в соревнованиях принимают участие 13 российских атлетов, включая лыжницу Дарью Непряеву.

Ранее Непряева финишировала 21-й в гонке на 10 км с раздельным стартом на Олимпиаде.