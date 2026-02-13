Группа российских бойцов четыре месяца скрывалась в подконтрольном ВСУ городе

Группе российских военных удалось несколько месяцев скрываться в подконтрольном вооруженным силам Украины (ВСУ) городе. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный корреспондент Александр Сладков.

По его словам, восемь российских бойцов участвовали в штурмовых действиях — до точки они добирались на мотоциклах. Во время боя им пришлось укрыться в застройке, чтобы не выдать себя, однако путей для отхода к этому времени уже не осталось.

При этом солдатам удалось продержаться в удерживаемом ВСУ городе четыре месяца — все это время бойцам помогали местные жители, рассказал Сладкову один из российских штурмовиков. Он также добавил, что одна из жительниц даже выходила раненого бойца.

До этого эвакуированный из Красноармейска мирный житель рассказал, что сумел спасти троих тяжелораненых бойцов ВС РФ после боестолкновения с подразделениями ВСУ. Он также уточнил, что в момент оказания помощи солдаты ВСУ находились в нескольких десятках метров.



