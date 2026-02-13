Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Группа российских бойцов четыре месяца скрывалась в подконтрольном ВСУ городе

Сладков: жители контролируемого ВСУ города четыре месяца прятали бойцов РФ
Сергей Аверин/РИА Новости

Группе российских военных удалось несколько месяцев скрываться в подконтрольном вооруженным силам Украины (ВСУ) городе. Об этом в своем Telegram-канале рассказал военный корреспондент Александр Сладков.

По его словам, восемь российских бойцов участвовали в штурмовых действиях — до точки они добирались на мотоциклах. Во время боя им пришлось укрыться в застройке, чтобы не выдать себя, однако путей для отхода к этому времени уже не осталось.

При этом солдатам удалось продержаться в удерживаемом ВСУ городе четыре месяца — все это время бойцам помогали местные жители, рассказал Сладкову один из российских штурмовиков. Он также добавил, что одна из жительниц даже выходила раненого бойца.

До этого эвакуированный из Красноармейска мирный житель рассказал, что сумел спасти троих тяжелораненых бойцов ВС РФ после боестолкновения с подразделениями ВСУ. Он также уточнил, что в момент оказания помощи солдаты ВСУ находились в нескольких десятках метров.

Ранее командир взвода ВС РФ рассказал, как шеврон спас его от атаки беспилотника.
 
Теперь вы знаете
Превратится ли ваш смартфон в кирпич с введением базы IMEI? Что нужно об этом знать
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!