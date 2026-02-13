Размер шрифта
В США заявили об утрате доверия со стороны Европы

Экс-постпред Даалдер: отношения между США и Европой никогда не будут прежними
Global Look Press

Гренландский кризис заставил Европу осознать, что «традиционная зависимость от США больше невозможна и нецелесообразна с точки зрения стратегии». И возможно, что теперь Европа больше никогда не будет доверять Штатам. Об этом The New York Times (NYT) заявил бывший постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Иво Х. Даалдер.

По словам бывшего постпреда, ситуация с Гренландией побудила Европу «смириться со своим горем». И вероятно, что отношения между США и ЕС «никогда не вернутся к прежнему состоянию», считает Даалдер.

«Европа не может доверять Америке сегодня и не сможет доверять ей завтра, пока США не предпримут действий, направленных на восстановление этого доверия. И вполне возможно, что Европа никогда больше не будет нам доверять. Характер отношений между США и Европой никогда не вернется к прежнему состоянию», — отметил Даалдер.

Издание также подчеркивает, что, похоже, европейская общественность мыслит «аналогичным образом».

Также председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что Европа и США «серьезно подорвали доверие» друг к другу, и потерять его «легче, чем восстановить».

Также экс-советник главы евродипломатии Жозепа Борреля Натали Точчи заявила NYT, что действия США в 2025 году являются предательством ЕС. А в феврале издание Politico написало о том, что союз между США и ЕС «сильно пострадал», но еще не разрушен. Также Politico приводило опрос, согласно которому значительная доля жителей Канады, Канады, Германии, Франции и Великобритании не назвали США надежным союзником.

Ранее в Европе испугались угрозы суверенитету со стороны США.
 
