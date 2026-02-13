Мужчина пытался пронести в московскую больницу бутерброд с гашишем

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, пытавшегося пронести бутерброд с наркотиками в одну из больниц Москвы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном Telegram-канале.

Уточняется, что экипаж прибыл по сигналу «тревога» в одну из охраняемых больниц на востоке Москвы. Как сообщил силовикам представитель медорганизации, неизвестный пытался пройти внутрь здания с веществами, похожими на наркотические.

На месте росгвардейцы задержали 36-летнего уроженца Ставропольского края и вызвали следственно-оперативную группу. В присутствии понятых у мужчины изъяли сверток с неизвестным содержимым, спрятанный внутри бутерброда.

В пресс-службе ведомства отметили, что задержанного доставили в отдел полиции. Экспертиза установила, что в свертке находились пакетики с гашишем, заключили в Росгвардии.

В декабре прошлого года в подмосковной Электростали сотрудники полиции задержали подозреваемую в распространении запрещенных веществ, наркотики женщина прятала в нижнем белье.

Ранее россиянка пыталась пронести мефедрон мужу в колонию, спрятав наркотик в нижнем белье.