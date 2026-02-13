Лавров провел переговоры с главой МИД Саудовской Аравии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с главой МИД Саудовской Аравии обстановку вокруг Ирана и урегулирование конфликта в секторе Газа. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

«Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов международной и региональной повестки дня с упором на палестино-израильское урегулирование, обстановку вокруг Ирана и ситуацию в Йемене», — отметили в российском дипведомстве.

Главы внешнеполитических ведомств подчеркнули важность поддержания высокой динамики диалога между Москвой и Эр-Риядом, а также активизации совместной работы по развитию торгово-экономического, инвестиционного и культурно- гуманитарного сотрудничества.

До этого вице-президент Ирана Мохаммад Эслами заявил, что Тегеран снизит уровень обогащения урана, если США снимут все санкции с республики.

6 февраля в столице Омана прошли переговоры Ирана и США по ядерной программе Исламской Республики. Встреча стала первой после длительной паузы из-за обострения ирано-израильского конфликта в июне 2025 года. Исламская республика и Соединенные Штаты к тому времени провели пять раундов консультаций.