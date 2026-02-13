Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Стрельба в техникуме в АнапеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

СМИ: в российских магазинах перестанут продавать одежду и обувь Adidas

Mash: в России запретили продавать товары спортивного бренда Adidas
lzf/Shutterstock/FOTODOM

Росаккредитация аннулировала как минимум десять сертификатов соответствия на оригинальную обувь и одежду от спортивного бренда Adidas. Об этом сообщает Mash.

«Продавать их в наших мультибрендовых магазинах теперь запрещено», — отмечается в публикации.

Под угрозой находятся бренды Nike, Reebok и Puma, добавили журналисты.

По информации Mash, Adidas после 2022 года продолжал неофициально поставлять товары в РФ через Казахстан, где создавались сертификаты соответствия, которые потом прикладывались на таможне. В связи с наплывом поддельных документов правила были ужесточены. В качестве примера приводится магазин «Ламода», столкнувшийся с проверкой на таможне, где потребовали оригиналы сертификатов и протоколы.

Не получив никаких документов испытаний, таможня направила запрос в Росаккредитацию с требованием приостановить доки о подлинности товаров, что может аннулировать все сертификаты, которые были выданы именно этим аккредитационным органом, утверждает канал.

Mash подчеркнул, что зарубежные бренды, официально приостановившие свою деятельность в РФ, но все же продолжающие поставки, получают сертификаты соответствия в государствах ЕАЭС, а отсутствие этих документов грозит магазинам штрафами, изъятием продукции и временной остановкой деятельности.

Ранее в кроссовки Nike встроили игровую приставку.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!