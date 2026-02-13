СМИ: в российских магазинах перестанут продавать одежду и обувь Adidas

Росаккредитация аннулировала как минимум десять сертификатов соответствия на оригинальную обувь и одежду от спортивного бренда Adidas. Об этом сообщает Mash.

«Продавать их в наших мультибрендовых магазинах теперь запрещено», — отмечается в публикации.

Под угрозой находятся бренды Nike, Reebok и Puma, добавили журналисты.

По информации Mash, Adidas после 2022 года продолжал неофициально поставлять товары в РФ через Казахстан, где создавались сертификаты соответствия, которые потом прикладывались на таможне. В связи с наплывом поддельных документов правила были ужесточены. В качестве примера приводится магазин «Ламода», столкнувшийся с проверкой на таможне, где потребовали оригиналы сертификатов и протоколы.

Не получив никаких документов испытаний, таможня направила запрос в Росаккредитацию с требованием приостановить доки о подлинности товаров, что может аннулировать все сертификаты, которые были выданы именно этим аккредитационным органом, утверждает канал.

Mash подчеркнул, что зарубежные бренды, официально приостановившие свою деятельность в РФ, но все же продолжающие поставки, получают сертификаты соответствия в государствах ЕАЭС, а отсутствие этих документов грозит магазинам штрафами, изъятием продукции и временной остановкой деятельности.

