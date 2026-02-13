Двухлетний ребенок проглотил 20 магнитных шариков и попал в больницу

В Детской республиканской клинической больнице Бурятии врачи спасли двухлетнего ребенка, который проглотил 20 магнитных шариков от неокуба, потребовалась срочная операция. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Маленький пациент поступил в больницу с приступами рвоты в тяжелом состоянии. Рентген показал множество инородных тел в желудочно-кишечном тракте. Выяснилось, что несовершеннолетний наглотался магнитных шариков от игрушки.

«Нам удалось удалить девять магнитов эндоскопически (ФГДС). Однако остальные мигрировали по кишечнику, вызвав перфорацию. Петли тонкой, сигмовидной и слепой кишки слиплись между собой из-за магнитного притяжения», — рассказал хирург-эндоскопист ДРКБ Булат Шагдаров.

Хирурги провели открытую операцию: удалили поврежденный участок тонкой кишки, ушили свищи и извлекли аппендикс, куда опустилась часть магнитов. Сейчас ребенок переведен из реанимации в обычное отделение, его состояние оценивается как стабильное.

Ранее в Москве хирурги спасли школьника с булавкой в бронхах.