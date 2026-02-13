Размер шрифта
Врач голой забралась в морозильную камеру и замерзла

Daily Mail: в США 32-летняя женщина забралась в морозилку в супермаркете
В Майами 32-летняя анестезиолог из Никарагуа забралась в морозильную камеру супермаркета Dollar Tree и замерзла. Об этом сообщает Daily Mail.

Элен Массиэль Гарай Санчес зашла в магазин, разделась, прошла в служебную зону и залезла в морозильную камеру. Персонал не заметил происходящего, аварийный механизм открывания двери изнутри не сработал.

Утром женщину обнаружили сотрудники супермаркета. Спасти ее не удалось. Экспертиза показала, что в крови пострадавшей содержание этанола превышало допустимую норму. Семья женщины подала иск к управляющему магазином и сети на сумму более 50 млн долларов, заявляя, что менеджер знал об исчезновении посетительницы, но не предпринял мер для ее поиска.

До этого в США руку американца случайно затянуло в измельчитель древесины, когда он работал в саду. Местный житель, личность которого не разглашается, получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее двух новорожденных нашли в морозилке дома во Франции.
 
