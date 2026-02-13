Размер шрифта
После депортации из РФ Нурлан Сабуров зарабатывает корпоративами в Казахстане

Super: комик Сабуров просит 1,5 млн рублей за 25 минут стендапа
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Комик Нурлан Сабуров после депортации из РФ зарабатывает корпоративами в Казахстане. Об этом сообщает издание Super.

По информации издания, за 25 минут стендапа артист просит 10 млн тенге (чуть больше 1,5 млн рублей), аналогичный ценник называют за роль ведущего мероприятия будут.

Райдер Сабурова обойдется заказчику в 300 тысяч тенге (около 50 тысяч рублей). Снимать выступление будет запрещено, но разрешают сделать фото с артистом до или после программы. Отдельно указано, что Сабуров может выступать перед россиянами или разделить сцену с коллегами по шоу-бизнесу.

6 февраля сообщалось, что юмористу из Казахстана Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. По одной из версий, причиной может быть отмывание доходов через посредников. Это не первый скандал с участием комика: ранее его обвинили в нарушении миграционного законодательства, а его шутки не раз приводили к спорам в соцсетях и жалобам общественников. Как развивалась карьера Нурлана Сабурова и из-за чего ему могли запретить въезд в Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Милонов посоветовал Сабурову поддержать Россию в СВО.
 
