Ковентри объяснила, почему сноубордиста не дисквалифицировали за флаг России на шлеме

МОК не увидел нарушений во флаге России на шлеме итальянского сноубордиста

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри на пресс-конференции ответила на претензионный вопрос украинского скелетониста Владислава Гераскевича, почему итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступает на Играх с флагом России на шлеме.

«Я не вижу в этом нарушения. Этот спортсмен не представляет Россию, он отобразил на шлеме Олимпиады, на которых выступал. Это не является нарушением, по нашему мнению», — заявила Ковентри.

45-летний Фишналлер участвует в своей седьмой Олимпиаде подряд. На задней стороне его шлема размещены флаги всех стран, где проходили Игры с его участием: США-2002, Италия-2006, Канада-2010, Россия-2014, Южная Корея-2018 и Китай-2022.

Гераскевич был отстранен от соревнований 12 февраля за несколько минут до старта. МОК счел его шлем с портретами почивших украинских атлетов нарушающим Олимпийскую хартию, запрещающую политическую пропаганду на спортивных объектах.

Ранее украинский скелетонист обжаловал в CAS отстранение от Олимпиады.