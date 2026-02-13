Размер шрифта
Ковентри объяснила, почему сноубордиста не дисквалифицировали за флаг России на шлеме

МОК не увидел нарушений во флаге России на шлеме итальянского сноубордиста
Louisa Gouliamaki/Reuters

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри на пресс-конференции ответила на претензионный вопрос украинского скелетониста Владислава Гераскевича, почему итальянский сноубордист Роланд Фишналлер выступает на Играх с флагом России на шлеме.

«Я не вижу в этом нарушения. Этот спортсмен не представляет Россию, он отобразил на шлеме Олимпиады, на которых выступал. Это не является нарушением, по нашему мнению», — заявила Ковентри.

45-летний Фишналлер участвует в своей седьмой Олимпиаде подряд. На задней стороне его шлема размещены флаги всех стран, где проходили Игры с его участием: США-2002, Италия-2006, Канада-2010, Россия-2014, Южная Корея-2018 и Китай-2022.

Гераскевич был отстранен от соревнований 12 февраля за несколько минут до старта. МОК счел его шлем с портретами почивших украинских атлетов нарушающим Олимпийскую хартию, запрещающую политическую пропаганду на спортивных объектах.

Ранее украинский скелетонист обжаловал в CAS отстранение от Олимпиады.
 
