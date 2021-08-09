Источник: ворвавшегося в детсад мужчину с ножом задержали

Мужчину с ножом, ворвавшегося в частный детский сад в Ленинградской области, задержали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Одновременно с этим, в региональном главке МВД сообщили о поисках мужчины. Там утверждают, что «все наружные наряды полиции ориентированы на розыск и задержание» подозреваемого.

В администрации Заневского городского поселения, в которое входит Кудрово, инцидент произошел в частном детском саду «Маленькая страна». В муниципалитете утверждают, что «мужчина проник на территорию в неадекватном состоянии и с ножом в руках», перелез через забор и забрался на беседку.

В публикации уточняется, что вовремя инцидента дети и персонал находились внутри детсада.

Пострадавших нет.

Ранее в МВД подтвердили, что мужчина прошел на территорию детсада в Ленинградской области в Кудрово. Он скрылся сразу же после того, как увидел охранника.

По словам очевидцев, мужчина с ножом находился в неадекватном состоянии. При этом неизвестный попал на видео. На кадрах было видно, как мужчина ходил около детсада. Мотивы его поступка пока не установлены.