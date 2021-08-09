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Мужчина с ножом ворвался в детсад в Петербурге

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Мужчина, вооруженный ножом, пришел в частный детский сад в Петербурге. Инцидент произошел в Кудрово, сообщает РЕН ТВ в Telegram-канале со ссылкой на администрацию района.

К месту ЧП были направлены полицейские, выясняются обстоятельства нападения на образовательное учреждение.

По информации очевидцев, мужчина с ножом находится в неадекватном состоянии. Также неизвестный попал на видео. На кадрах видно, как мужчина ходит около детсада. Мотивы его поступка пока не установлены.

Ранее житель Новосибирска напал на людей на детской площадке. Напавшего задержали сотрудники правоохранительных органов, а пострадавшего госпитализировали в местную больницу.

В конце мая мужчина с ножом порезал четырех человек в центре Санкт-Петербурга. Все раненые были пьяны. Их отвезли в больницу. Заведено уголовное дело по пункту «б» части третьей статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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