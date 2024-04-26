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Правительство РФ предложило применять оружие против должников

Кабмин внес в ГД законопроект о праве судебных приставов применять силу и оружие

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Константин Чалабов/РИА «Новости»

Правительство России внесло на рассмотрение Государственной думы законопроект о наделении сотрудников органов принудительного исполнения полномочиями применять силу, спецсредства и огнестрельное оружие. Соответствующий документ размещен в электронной базе ГД.

Поправки должны быть внесены «Об органах принудительного исполнения РФ». В настоящее время силу, спецсредства и огнестрельное оружие могут применять только судебные приставы по обеспечению порядка деятельности судов.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Альшевских в беседе с «Газетой.Ru» выразил мнение, что приставы не станут злоупотреблять этим правом, а в случае излишнего применения силы они будут нести ответственность по закону. Альшевских также подчеркнул, что принятие такого закона необходимо, поскольку должники, по его словам, часто ведут себя «вызывающе» и провоцируют приставов. По мнению Альшевских, приставы не будут массово применять силу к женщинам и старикам, однако «всякое бывает».

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