Суд заключил под домашний арест врача по делу о торговле детьми

Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест до 19 сентября врача-гинеколога Алену Дружинину, которая подозревается в торговле детьми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Защита Дружининой обжаловала это решение.

Отмечается, что следователи ходатайствовали о заключении под стражу женщины, но суд постановил отправить ее под домашний арест.

Ранее сообщалось, что Московский городской суд перевел из СИЗО под домашний арест четверых фигурантов дела о торговле детьми от суррогатных матерей, среди которых трое врачей и глава медицинского центра.

В январе в Московской области в одной из квартир было обнаружено тело новорожденного мальчика. В июне в Москве в квартире дома на Аргуновской улице были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. С ними находились две женщины. По данным источника в правоохранительных органах, эти младенцы оказались детьми суррогатных матерей, выношенными в том числе для граждан Китая. Также были обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве.

Уголовное дело было возбуждено в январе 2020 года.