В СПЧ призвали усилить меры по защите соотечественников в Киргизии

Постоянная комиссия по международному сотрудничеству Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвала усилить меры для обеспечения защиты русскоязычного населения в Киргизии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службе СПЧ.

Согласно заявлению комиссии, в Киргизии участились случаи недружественных действий против русскоязычных людей, чьи права ущемляются по языковому и национальному признаку.

«История с мальчиком из русской семьи, которого третировали и избивали в спортивном лагере за его национальность и принадлежность к православной вере, недавний вопиющий случай нападения в магазине Бишкека на девушку, заговорившую с покупателем на русском, — все это тревожные сигналы», — указано в заявлении.

Комиссия СПЧ выразила особое беспокойство в связи с тем фактом, что подобные события происходят в стране, которая является членом ЕАЭС и ОДКБ, и декларирует курс на стратегическое партнерство с Россией.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил о том, что русскоязычное население подвергается открытой дискриминации в ряде зарубежных стран.