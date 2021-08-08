В «Москвариуме» на ВДНХ загорелась вывеска

В здании центра океанографии и морской биологии «Москвариум» на ВДНХ произошел пожар. Очевидцы публикуют в социальных сетях фотографии дымящегося корпуса.

В ГУ МЧС подтвердили информацию о возгорании. По данным ведомства, в здании «Москвариума» тлела вывеска. Огонь удалось потушить до приезда пожарных с помощью огнетушителя.

«Пожар локализован. Проблема устранена», — подтвердили «Газете.Ru» в пресс-службе Москвариума на ВДНХ.

«Москвариум» открылся 5 августа 2015 года. Площадь здания составляет 53 тыс. квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в Москве произошло возгорание в здании МВД России на Житной улице.