Дым от пожаров в Сибири добрался до Северного полюса

Спутниковые снимки, опубликованные NASA, показали, что дым от лесных пожаров, охвативших Якутию, Красноярский край и ряд других регионов, достиг Северного полюса. Об этом сообщается на сайте американского космического агентства.

В сообщении NASA отмечается, что дым скрывает из вида от спутника большую часть территории, простирающейся на 3200 километров с востока на запад и на 4000 километров с юга на север.

Дым от лесных пожаров в Якутии преодолел расстояние более чем в 3 тыс. километров и достиг территории Северного полюса, подчеркнули в NASA.

В космическом агентстве добавили, что это, возможно, первый случай в истории, когда дым от пожаров достиг полюса Земли.

Ранее в NASA сообщили о начале поисков добровольцев, которые готовы за плату провести год, имитируя изоляцию на Марсе.

Участникам программы предстоит провести год в специально созданном с помощью 3D-принтера комплексе, в котором имитируется среда обитания на Марсе. Площадь помещения составляет 1700 квадратных футов, оно находится в здании космического центра Джонсона в Хьюстоне, в Техасе.