Суд приговорил хабаровчанку, срывавшую брошюры о службе в армии по заданию Украины

В Хабаровске женщину осудили на 17 лет за срыв брошюр о службе в ВС РФ

Суд в Хабаровске приговорил 54-летнюю местную жительницу, которая попалась на сотрудничестве с украинской разведкой. Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

Как установило следствие, женщина сотрудничала с украинской разведкой. По данным прокуратуры, в обмен на возможность выехать за границу она срывала брошюры с призывами к службе в Вооруженных силах России. Часть таких брошюр она фотографировала и отправляла представителям разведки, а остальные хранила у себя дома. Всего, как отмечается, она сорвала не менее 14 брошюр.

Кроме того, по заданию представителей Украины женщина направила им найденную в интернете информацию о ликвидации военнослужащего Вооруженных сил России с указанием его личных данных.

В итоге суд назначил ей наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Кроме того, после освобождения ей установлено ограничение свободы сроком на один год.

До этого в Самарской области 27-летнюю жительницу Тольятти Полину Евтушенко приговорили к 14 годам заключения по статье о госизмене и еще нескольким, связанным с терроризмом.

Ранее жительница Запорожской области получила 11 лет за госизмену и перевод денег ВСУ.