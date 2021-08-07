В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за мощных ливней с грозами

Мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что все силы и средства в городе находятся в режиме повышенной готовности из-за ливня, есть риск подъема уровня воды в реках и схода селей.

«В соответствии со штормовым предупреждением сегодня [7 августа] до конца дня, а также до конца суток 9 августа на территории курорта наблюдается комплекс неблагоприятных погодных явлений», — написал мэр на своей станице в Instagram.

Он сообщил что в городе идут ливни с грозами, местами возможен град, шквалистое усиление ветра с порывами до 24 м/с.

Работает городской оперштаб, организован мониторинг подъема уровня воды в реках, написал Копайгородский.

В конце июля в Сочи река Дагомыс вышла из берегов из-за мощнейшего ливня, планировалась эвакуация города. Позже стало известно, еще несколько рек вышли из берегов, затопив автостраду «Адлер-Сочи». Мэр города мобилизовал все силы и средства для устранения последствий разлива.

Незадолго до подтопления в Сочи из-за шторма обрушилась набережная.