В США полностью вакцинировалась половина населения

Половина американцев разных возрастов прошла полную вакцинацию против коронавирусной инфекции, сообщил в своем Twitter директор по статистике пандемии в Белом доме доктор Сайрус Шахпар.

«Среднее количество вакцинированных за 7 дней выросло на 11% по сравнению с прошлой неделей и на 44% за последние 2 недели. 50% американцев (всех возрастов) в настоящее время полностью вакцинированы», — сообщил он.

В некоторых штатах вакцинировавшимся от коронавируса американцам выдают по $100. Кроме того, по словам президента США Джо Байдена, предприятия малого и среднего бизнеса получат полную компенсацию за предоставление оплачиваемого отгула своим сотрудникам для вакцинации.

До этого Байден предложил выплачивать по $100 привившимся от COVID-19. На тот момент вакцинацию в стране прошли уже более 160 млн человек.

Кроме того, американские власти уже стимулировали граждан на прохождение вакцинации и другими способами. Так, в конце мая жительница штата Огайо Эбигейл Бугенске стала первым победителем лотереи среди привившихся от новой коронавирусной инфекции Vax-a-Million и выиграла $1 млн.