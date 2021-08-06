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Мужчина выиграл в лотерею $15 млн и стал обладателем двух джекпотов

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PHILIP SEARS/Reuters

Житель Массачусетса стал обладателем лотерейного джекпота, размер которого составил $15 млн. До этого 10 лет назад мужчина уже выигрывал в лотерею, сообщает Upi.

Джон Хэммилл забрал свой второй джекпот в лотерее «Массачусетский клуб миллионеров». Счастливый билет он приобрел в своем родном городе Куинси. Как заявляют официальные представители лотереи, при выборе игры мужчина руководствовался своим опытом. Шансы выигрыша джекпота оценивались как 1 к 5 376 000, в то время как денежный приз значительно меньшего размера мог получить каждый второй билет.

Ранее американец стал обладателям внушительной суммы после выигрыша в лотерее Set For Life в 2006 году. Тогда он получил $1 млн, но решил не останавливаться на достигнутом и продолжил пытать удачу.

Сообщается, что Джон захотел забрать свои $15 млн единовременной выплатой. В таком случае сумма его выигрыша сократится до $9,750 тысяч.

Ранее соотечественник Хэммилда выиграл две лотереи за год.

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