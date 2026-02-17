Соцсети напугал «загадочный» свет в небе над Австралией

7News: след в небе от запуска ракеты напугал людей в Австралии

В небе над Южной Австралией был замечен загадочный светящийся объект, вызвавший волну обсуждений в соцсетях и спекуляции о возможной активности НЛО, пишет 7News.

Очевидцы сообщили, что ранним утром наблюдали два световых луча, которые словно переплетались между собой и двигались по небосводу. Необычное явление было видно в разных районах штата, что усилило интерес и породило многочисленные версии происходящего.

В интернете появились самые разные предположения — от визита внеземных цивилизаций и секретных разведывательных самолетов до шуточных версий о «голубе в светящейся жилетке».

Однако специалисты, изучившие фото и видеозаписи очевидцев, заявили, что наиболее вероятное объяснение связано с космическим запуском. По их данным, свет мог быть следом ракеты Ariane 6, стартовавшей с европейского космодрома во Французской Гвиане.

Запуск состоялся примерно за три часа до появления светового явления над Южной Австралией. Ракета выводила на орбиту 32 спутника компании Amazon. По словам экспертов, подобные оптические эффекты могут наблюдаться на большом расстоянии от места старта при определенных атмосферных условиях.

