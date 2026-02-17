Размер шрифта
В Италии сгорел исторический театр XIX века

В итальянском Неаполе пожар разрушил исторический Театр Саннадзаро
Stringer/Reuters

В итальянском городе Неаполе пожар разрушил исторический Театр Саннадзаро XIX века. Об этом сообщает агентство ANSA.

Отмечается, что пламя затронуло одно из соседних зданий, преимущесвтенно квартиры на верхних этажах. Пожар стремительно перекинулся на театр и уничтожил его крышу. Зрительный зал почти полностью сгорел, как рассказали пожарные. Усилия по тушению огня в театре продолжаются.

На место ЧП прибыл мэр Неаполя Гаэтано Манфреди. Он назвал произошедшее «огромным горем и глубокой раной» для истории и культуры города. Власти пообещали посодействовать восстановлению культурного объекта.

С места происшествия из-за сильного задымления и риска дальнейшего распространения огня эвакуировали 22 семьи, проживающих в соседних с театром домах. Четырех человек, надышавшихся дымом, доставили в больницу, их состояние стабильное. Жертв нет.

Театр открылся в 1847 году, в нем играли и ставили пьесы многие знаменитые актеры и драматурги Италии, в частности — актриса Луиза Конте.

Ранее в Петербурге вспыхнула крыша исторического здания.
 
