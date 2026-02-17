«Чрезвычайно серьезные разрушения». Одесса осталась без света, воды и тепла после удара ВС РФ

ВС РФ атаковали военные и энергетические объекты Украины, сообщило Минобороны. После ударов оказалась обесточена Одесса. По информации ДТЭК, разрушения «чрезвычайно серьезные». Местных жителей предупредили, что электроэнергии может не быть трое суток. Также в городе отсутствует водо- и теплоснабжение. Президент Украины Владимир Зеленский призвал западных партнеров отреагировать на атаку и усилить санкции в отношении Москвы.

Российская армия нанесла массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины, используемые в интересах ВСУ, сообщило Минобороны РФ. Удар был нанесен в ответ на террористические атаки Украины по объектам российской гражданской инфраструктуры, подчеркнули в ведомстве.

Для удара использовались высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, а также БПЛА. Цели достигнуты, все назначенные объекты поражены, добавило Минобороны РФ.

В результате атаки в украинской Одессе серьезные повреждения получила энергетическая инфраструктура Одессы, заявила энергокомпания ДТЭК в своем Telegram-канале.

«Разрушения чрезвычайно серьезные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние», — говорится в публикации.

Компания пообещала сделать «все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки». Первоочередная задача — восстановить электроснабжение объектов критической инфраструктуры, подчеркнула ДТЭК.

Тем временем украинское издание «Страна.ua» опубликовало скриншот с заявлением чат-бота ДТЭК, в котором местных жителей предупредили, что электроэнергии может не быть трое суток — до 20 февраля 16:00 по местному времени (17:00 мск).

Глава областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале подтвердил, что удар пришелся по объекту энергетики. По информации Mash, ВС России атаковали последнюю работающую подстанцию «Таирово», в результате чего 90% Одессы «осталось без света, воды и отопления», а также фиксировались перебои со связью. Telegram-канал «Военкоры Русской весны» уточнил, что подстанция уничтожена .

Как выяснил Mash, «Полный блэкаут» в Одессе наступил после семичасового налета более 100 российских ударных беспилотников «Герань» . Кроме того, в воздух поднимались стратегические бомбардировщики Ту-95, которые снаряжаются крылатыми и баллистическими ракеты Х-55/Х-101.

Значительное число обесточенных потребителей фиксируется не только в Одессе . По информации «Укрэнерго», блэкаут произошел в Днепропетровской и Харьковской областях, а также на подконтрольной ВСУ территории ДНР и Запорожской области. В большинстве регионов применяются графики ограничения мощности для промышленности, а также графики почасовых отключений остальных потребителей. Однако в отдельных областях Украины сейчас применяются аварийные отключения.

«Юг и центр получили удары по привычному уже набору целей: энергетика, военные объекты, транспортные узлы. Ключевым сигналом этой ночи стала западная Украина. Ракеты летели к Ивано‑Франковской, Львовской, Тернопольской областям», — отметил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

Реакция Зеленского

На массированный удар ВС России по объектам энергетики отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, десятки тысяч людей в Одессе остались без тепло- и водоснабжения.

«Это был комбинированный удар, специально рассчитанный на то, чтобы нанести как можно больший ущерб нашей энергетике. Было использовано почти 400 дронов и 29 ракет разных типов, включая баллистические», — отметил украинский лидер в своем Telegram-канале.

Зеленский призвал западных партнеров Киева отреагировать на атаку российских войск и усилить санкции в отношении Москвы. По его мнению, Россия «должна ответить за агрессию».

«Наша дипломатия будет более эффективной, если будет справедливость и сила. Сила давления на РФ — давление санкций, постоянная и быстрая поддержка украинской армии, нашей [системы] ПВО», — добавил Зеленский.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в социальной сети Х согласился с его мнением. Москва «понимает только язык давления», подчеркнул дипломат.

Российские войска нанесли удары по объектам на территории Украины в преддверии третьего раунда трехсторонних переговоров по урегулированию украинского кризиса в швейцарской Женеве, который пройдет 17–18 февраля. Во встрече примут участие российские, украинские и американские переговорщики. Два предыдущих раунда прошли в Абу-Даби — столице Объединенных Арабских Эмиратов.

При этом украинская армия перед переговорами также атаковала территорию РФ: в ночь на 17 февраля над страной сбили 151 дрон, а утром — еще 27.